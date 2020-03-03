Актриса Лариса Малеванная восьмой год борется с раком

Она много работает, несмотря на почтенный возраст и диагноз

81-летняя актриса Лариса Малеваннная рассказала, что несколько лет назад у нее обнаружили рак легкого.

В 2012 году народная артистка РСФСР снималась в сериале "Оттепель". В то время у нее начались проблемы с сердцем. Она прошла обследование и узнала, что у нее рак легкого третьей степени. "Я почувствовала эту тяжесть и подумала, сколько мне отпущено, столько и проживу", - сказала Малеваннная в программе "Судьба человека" (цитата по teleprogramma.pro).

Лариса Малеваннная долго не соглашалась на операцию, не желая отвлекаться от работы. Она закончила съемки в "Оттепели", после чего легла в клинику. Однако долго оставаться в больничной палате актриса не захотела. Ей предложили роль в фильме "Переводчик", и она поехали на съемочную площадку, несмотря на протесты врача.

"На съемках пришлось в одной сорочке бегать по морозу. Дело происходило в Таганроге. В итоге меня отвезли в больницу с бронхитом, но я ни о чем не жалею. Для меня работа всегда на первом месте", - заявила Малеваннная.

"С этим диагнозом на такой стадии долго не живут. А я живу уже восьмой год", - сказала кинозвезда.

Отметим, что онкологи могут счесть такое поведение легкомысленным. Ведь рак - это коварное заболевание, с которым нельзя шутить. В России с каждым годом растет число онкобольных. Если в 2017 году было выявлено 597 тысяч новых случаев онкологии, то в 2018 году - уже 617 тысяч. На онкологическом учете состоит 3,6 миллиона россиян. В Минздраве заявили, что борьба с раком имеет приоритетное значение для отечественного здравоохранения.

Лариса Малеваннная снялась в десятках фильмов, среди которых "Поздние свидания", "Долгая дорога к себе", "Интердевочка", "Анкор, еще анкор!". В 2019 году вышла картина "Союз спасения", где Малеваннная сыграла фаворитку Павла I.

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