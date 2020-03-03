СКР направил в суд 1000 уголовных дел об экстремистских организациях

Была проведена серьёзная работа по повышению эффективности следственных действий

Противодействие экстремизму остаётся приоритетным направлением деятельности Следственного комитета. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин на расширенном заседании коллегии, передает "ТВ Центр".

За минувший год в суд было передано более тысячи уголовных дел в отношении экстремистских организаций. Особое внимание уделяется и материалам журналистских расследований. Так, более 400 уголовных производств были начаты на основании информации, опубликованной в СМИ.

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