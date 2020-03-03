На mos.ru открылся раздел о профилактике коронавируса

Во всех аэропортах Московского авиационного узла работают медицинские посты

В Москве более пяти с половиной тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса. Об этом на своём сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Часть пациентов разметили в медицинском центре в московском районе Коммунарка. Тем временем теперь температуру заменяют не только у пассажиров международных рейсов в московских аэропортах, но даже в метро. Какие ещё меры принимаются в городе?

Заболевание протекает в легкой форме, угрозы жизни нет - первый москвич с диагнозом коронавирус сейчас находится в больнице. Госпитализированы и 24 человека, контактировавшие с ним - родственники, знакомые. Установить их удалось в кратчайшее время - меньше, чем за сутки - отметил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин:

"Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин".

В настоящий момент пациентов из первой инфекционной больницы перевозят в новый комплекс в Коммунарке. Это одна из современнейших в России клиник. Там есть возможность и для диагностики, и для лечения, и для разобщенного размещения. В дальнейшем именно там и будут принимать больных с ОРВИ, приезжающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. А контроль сейчас - во всех столичных аэропортах. У прибывающих международными рейсами измеряют температуру. В терминале F аэропорта "Шереметьево", куда прилетают рейсы из Китая, Ирана и Южной Кореи, у пассажиров берут анализ на коронавирус, фотографируют, записывают контактные данные и выдают постановления об изоляции на 14 дней. Уведомления с рекомендацией соблюдать режим изоляции на дому выдается и пассажирам из Италии, других стран с неблагоприятной ситуацией. Под наблюдением сейчас находятся свыше пяти с половиной тысяч человек. Меры профилактики приняты сейчас и в московских детских садах и школах.

В школах завели уже и специальные журналы учёта температурного режима детей. Родители такие меры считают правильными - сейчас и без угрозы коронавируса сезон повышения острых респираторных заболеваний.

Выборочно будут измерять температуру и у пассажиров столичного метро. Большое внимание сейчас уделяется и дезинфекции подвижного состава и станций.

Кроме того, в вагонах нового типа есть встроенные в систему кондиционирования ультрафиолетовые облучатели, в других используют переносные. Следить же за ситуацией с коронавирусом и последними новостями, связанными с мерами по профилактике в Москве, сейчас можно на сайте mos.ru - там открыт специальный раздел.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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