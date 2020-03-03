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В Москве 25 первоклассников получили ожоги глаз от кварцевой лампы

15:49
  • вторник
  • 03 марта 2020

Учительницу хотят уволить

В одной из школ на северо-востоке города желание обезопасить детей от вирусов, закончилось неприятностью. Накануне днём 25 первоклашек получили ожоги глаз от кварцевой лампы, передает "ТВ Центр".

Она работала на перемене, но и учитель не выключила её даже во время занятий. Уже вечером родители стали приводить детей с жалобами на боль в глазах в офтальмологическую больницу. Всем поставили диагноз - термический ожог роговицы. После оказания помощи детей отпустили домой.

В столичном Департаменте образования уже заявили, что в классе использовалась лампа открытого, а не закрытого типа, что является нарушением. По факту случившегося проходит внутренняя проверка, но уже решено, что учительница будет уволена. Впрочем, родители уже выступили против этого и даже составили петицию. Несмотря на это, следователи начали проверку эту истории.

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