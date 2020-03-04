В Москве за зимний сезон устранили более 8 тысяч ям на дорогах

Температура часто переходила через ноль

Более 8 тысяч ям были заделаны минувшей зимой на столичных дорогах, а это порядка 35 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Зима в этом году оказалась самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Дорожники насчитали более 60 раз, когда температура переходила через ноль. Так, например, вода, наполняя трещину на дороге, при превращении в лёд разрушает асфальт, а ещё и интенсивное движение машин. Для ремонта используется специальная технология - литой смесью.

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