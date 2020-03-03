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Знаменитый павильон станции "Ленинская" выставлен на продажу

16:10
  • вторник
  • 03 марта 2020

Он нуждается в ремонте

РЖД выставила на продажу здание вокзала на платформе Ленинская. В недавнем прошлом сюда прибывали толпы пассажиров посетить усадьбу Ленинские Горки. Сейчас таких людей немного. А сам вокзал нуждается в ремонте.

Кисти маляра это здание не помнит уже 15 лет. Исключение – серые квадраты: за ними прячут граффити. Повреждены элементы декора и звезда на шпиле здания, передает "ТВ Центр". Разбитая плитка, поросшие бурьяном газоны – так выглядит привокзальная площадь. Легендарная некогда станция Ленинская превратилась в остановочный пункт: из персонала – только одинокий кассир.

Недалеко отсюда расположена усадьба Горки, в которой последние годы своей жизни провел Владимир Ильич Ленин. Именно с этой станции траурным поездом его тело доставили в Москву. Здание вокзала построили в память о вожде мирового пролетариата через 30 после его смерти.

Сделать это раньше помешала Великая Отечественная. Пусть и позже, но вокзал построили в лучших традициях сталинского стиля. Здание стало архитектурной доминантой целого района. И при выходе из поезда величественный мемориал встречал тех, кто приехал почтить память вождя.

Сейчас в распахнутые окна залетают стаи голубей. Двери заварены железной арматурой. Но проникнуть внутрь можно по канализационным люкам. Чем и пользуются вандалы: у главного экспоната вокзала, статуи Ленина уже нет головы. Сломали все, что нельзя унести: холл завален обломками утвари. Само здание обветшало.

Содержать здание дорого. Про то, что теперь не нужно - появился павильон которого хватает. Поэтому РЖД решило продать его. Стартовая цена - 10 с половиной миллионов рублей.

Впрочем, даже в таком виде вокзал сейчас можно использовать как исторический памятник. Но уже эпохе 90-х. Времени слома всех ценностей, и развала наследия великой страны.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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Павильон станции "Ленинская"
Павильон станции "Ленинская"
Павильон станции "Ленинская"
Павильон станции "Ленинская"
Павильон станции "Ленинская"
Павильон станции "Ленинская"
Павильон станции "Ленинская"
Павильон станции "Ленинская"
Павильон станции "Ленинская"
Павильон станции "Ленинская"
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