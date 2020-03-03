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Политехнический музей закрывает свою экспозицию на ВДНХ

15:51
  • вторник
  • 03 марта 2020

Ее гостями стали почти миллион человек

На ВДНХ закрылась экспозиция Политехнического музея. Она рассказывала о легендарных российских учёных и изобретателях, называлась "Россия  делает сама" и пользовалась большой популярностью, передает "ТВ Центр".

С момента открытия в 2014 году её посетили около миллиона человек. В историческом здании Политехнического музея на Новой площади продолжается реконструкция. Она должна завершиться к  концу этого года. В обновлённом пространстве Политехнического музея развернётся современная экспозиция, которая будет рассказывать как о достижениях российских учёных, так и всего человечества.

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