Светлана Бондарчук показала архивное фото дочери с ДЦП

Варвара часто улыбается

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram архивные фотографии со своей дочкой Варварой, у которой диагностирован детский церебральный паралич (ДЦП). На снимках Варвара улыбается.

Бондарчук редко показывает снимки с дочерью. До 2012 года Бондарчуки вообще скрывали информацию о своем втором ребенке.

Варвара учится и проходит реабилитацию за границей. По словам Светланы, дочка выросла очень веселым и добрым человеком. У Варвары прекрасная память. "Она может рассказывать стихи целыми книгами", - говорила Бондарчук.

- Красавица ваша доченька, Дай ей Бог здоровья, - пишут в Сети.

- Девочка добрая какая. Милашка.

- Красивая у Вас девочка!

- Какая славная девушка.

- Она у вас хорошенькая, ангел.

Светлана и Федор Бондарчук познакомились в 1986 году. В 1991 году у них родился сын Сергей, в 1999 году - дочь Варвара. Светлана и Федор объявили о разводе в 2016 году. В 2019 году режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой.

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