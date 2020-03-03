На Украине выявлен первый случай заражения коронавирусом

Он недавно был в Италии

В Черниговской области Украины зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент недавно вернулся из Италии, передает ТАСС.

"Вчера я вам говорил, что у нас есть четыре случая с подозрением, сегодня это подозрение подтвердились у одного человека", — сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам чиновника, вирус обнаружен у мужчины, который приехал в Черниговскую область на машине из Румынии, а туда он прилетел из Италии. Зараженный госпитализирован.

Медики уже выявили лиц, контактировавших с ним. "Они пребывают в режиме самоизоляции", - заверил Ляшко, добавив, что украинские власти связываются с Бухарестом, чтобы в Румынии начали проверку всех пассажиров рейса, на борту которого находился заболевший.

Вспышка неизвестного заболевания произошла в китайском Ухане в конце 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Вскоре опасная инфекция распространилась на все континенты. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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