Рудковская рассказала, какую песню Little Big исполнит на "Евровидении"

Она высоко оценила шансы группы на успех

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что группа Little Big, которая в мае представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", подготовила новый танцевальный хит.

В прошлом году триумфатором "Евровидения" стал голландец Дункан Лоуренс, который исполнил лиричную песню Arcade. "Тренд, подтвержденный годами, - когда выигрывает баллада, на следующий год выигрывает всегда танцевальная песня", - рассказала Яна Рудковская.

По ее словам, в этом году веселая песня от Little Big сможет покорить Европу. "А они едут с танцевальной, зажигательной песней, в этом даже не может быть никаких сомнений. Я уверена, что они едут с танцевальным хитом, по крайней мере у меня есть такая информация", - цитирует Рудковскую "Газета.Ru".

2 марта стало известно, что группа Little Big, играющая в стилях панк, поп и рейв, отправится в Роттердам. С 12 по 16 мая там пройдет конкурс "Евровидение". В ближайшие дни Little Big представит новый хит, в котором, по словам лидера коллектива, присутствует "веселый, бразильский оттенок". Напомним, что клип Little Big на песню Skibidi собрал более 350 миллионов просмотров на YouTube.

