ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рудковская рассказала, какую песню Little Big исполнит на "Евровидении"

13:45
  • вторник
  • 03 марта 2020

Она высоко оценила шансы группы на успех

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что группа Little Big, которая в мае представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", подготовила новый танцевальный хит. 
Панайотов отреагировал на новость об отправке Little Big на "Евровидение"

В прошлом году триумфатором "Евровидения" стал голландец Дункан Лоуренс, который исполнил лиричную песню Arcade. "Тренд, подтвержденный годами, - когда выигрывает баллада, на следующий год выигрывает всегда танцевальная песня", - рассказала Яна Рудковская.

По ее словам, в этом году веселая песня от Little Big сможет покорить Европу. "А они едут с танцевальной, зажигательной песней, в этом даже не может быть никаких сомнений. Я уверена, что они едут с танцевальным хитом, по крайней мере у меня есть такая информация", - цитирует Рудковскую "Газета.Ru"

2 марта стало известно, что группа Little Big, играющая в стилях панк, поп и рейв, отправится в Роттердам. С 12 по 16 мая там пройдет конкурс "Евровидение". В ближайшие дни Little Big представит новый хит, в котором, по словам лидера коллектива, присутствует "веселый, бразильский оттенок". Напомним, что клип Little Big на песню Skibidi собрал более 350 миллионов просмотров на YouTube.  

Видео: музыкальный критик Сергей Соседов предрек успех Little Big на "Евровидении"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Группа Little Big
Группа Little Big
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.