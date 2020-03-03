В Киеве националисты вышли на митинг из-за закона о люстрации

Они выступают против отмены документа о люстрации

Конституционный суд Украины во вторник рассматривает вопрос о законности люстрации в отношении чиновников времен президента Виктора Януковича. После госпереворота и смены власти в стране им запретили занимать посты во власти. Теперь же в суде задались вопросом - насколько кадровые чистки соответствуют украинской конституции, передает "ТВ Центр".

Что вызвало резкое недовольство среди националистов, у которых люстрация была одним из ключевых требований в ходе протестных акций. Перед зданием конституционного суда собралось несколько десятков человек, которые попытались не допустить отмены резонансного закона. Чиновников, попавших под чистки, назвали агентами кремля и врагами Украины. При этом еще в конце прошлого года в ЕСПЧ люстрацию признали нарушением прав человека.

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