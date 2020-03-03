ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве националисты вышли на митинг из-за закона о люстрации

15:02
  • вторник
  • 03 марта 2020

Они выступают против отмены документа о люстрации

Конституционный суд Украины во вторник рассматривает вопрос о законности люстрации в отношении чиновников времен президента Виктора Януковича. После госпереворота и смены власти в стране им запретили занимать посты во власти. Теперь же в суде задались вопросом - насколько кадровые чистки соответствуют украинской конституции, передает "ТВ Центр".
Захарова предположила люстрацию Украиной латыни

Что вызвало резкое недовольство среди националистов, у которых люстрация была одним из ключевых требований в ходе протестных акций. Перед зданием конституционного суда собралось несколько десятков человек, которые попытались не допустить отмены резонансного закона. Чиновников, попавших под чистки, назвали агентами кремля и врагами Украины. При этом еще в конце прошлого года в ЕСПЧ люстрацию признали нарушением прав человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские радикалы
Украинские радикалы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.