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Официальную информацию о коронавирусе можно узнать на mos.ru

14:19
  • вторник
  • 03 марта 2020

А также необходимые меры профилактики

Всю официальную информацию о коронавирусе можно узнать в специальном разделе на портале на официальном портале мэра Москвы - mos.ru.
Собянин рассказал о мерах по профилактике коронавируса

Там прописаны симптомы заболевания и рассказано, как защитить себя от заражения коронавирусом.

В новом разделе содержатся рекомендации туристам, выезжающим в КНР и другие страны, где обнаружена коронавирусная инфекция. Также содержится информация для жителей, вернувшихся из регионов с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией по коронавирусной инфекции.

Помимо этого, в разделе предоставлены результаты мониторинга выявленных случаев заболевания.

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