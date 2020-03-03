Официальную информацию о коронавирусе можно узнать на mos.ru

А также необходимые меры профилактики

Всю официальную информацию о коронавирусе можно узнать в специальном разделе на портале на официальном портале мэра Москвы - mos.ru.

Там прописаны симптомы заболевания и рассказано, как защитить себя от заражения коронавирусом.

В новом разделе содержатся рекомендации туристам, выезжающим в КНР и другие страны, где обнаружена коронавирусная инфекция. Также содержится информация для жителей, вернувшихся из регионов с неблагоприятной эпидемиологический ситуацией по коронавирусной инфекции.

Помимо этого, в разделе предоставлены результаты мониторинга выявленных случаев заболевания.

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