Любовь Толкалину в серебристом платье сравнили с русалкой

Она поддерживает себя в идеальной форме

42-летняя актриса Любовь Толкалина выложила в Instagram фотографию, сделанную во время заката на берегу моря. Звезда надела длинное серебристое платье, которое подчеркнуло стройность и изящество ее фигуры.

Любовь Толкалина написала, что минувшую ночь она провела без сна. 3 марта она планирует посетить в Екатеринбурге премьерный показ фильма "Очень женские истории" и пообщаться со зрителями.

"Я жду, я волнуюсь, я не сплю", - написала актриса, заинтриговав поклонников. В комментариях она объяснила, что боится публичных выступлений. "Я всегда робею выходить к аудитории", - призналась Толкалина.

Когда кто-то из фолловеров пожаловался на ночные смены на работе, артистка поддержала разговор: "Ночные смены, ночные дороги - это самое разрушающее, что может быть". Певица Наталья Подольская посоветовала Толкалиной больше спать. "Да, это отправная точка", - ответила ей актриса.

Между тем большинство подписчиков звезды не захотело обсуждать проблему недосыпа. Они просто восхитились красотой Толкалиной.

- Очень красиво все! - написала телеведущая Екатерина Стриженова.

- Платье обалденное.

- Русалка.

- Вы такая классная! Люблю фильмы с вашим участием!

- Афродита.

- Морская фея!

Любовь Толкалина жила в незарегистрированном браке с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году она родила от него дочь Марию. В 2017 году пара объявила о расставании. Недавно Толкалина рассказала, что встречается с композитором Саймоном Бассом. Актриса не только раскрыла личность возлюбленного, но и опубликовала фото с ним.

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