Собянин и Воробьев сделали женщинам подарок к 8 Марта

Проезд на общественном транспорте Москвы и Подмосковья будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья к Международному женскому дню подготовили приятный подарок для жительниц столицы и области. Восьмого марта проезд на общественном транспорте, а также в пригородных электричках для всех представительниц прекрасного пола будет бесплатным, передает "ТВ Центр".

Как сообщил во вторник на своей странице в социальной сети Сергей Собянин, соответствующая договорённость достигнута с губернатором Московской области.

Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с @VorobievAndrey, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным. Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 3, 2020

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