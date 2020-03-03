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Женщину с хорьками спасли из горящей квартиры в Москве (фото)

14:43
  • вторник
  • 03 марта 2020

Сейчас животные в безопасности

В Москве пожарные спасли двух хорьков и женщину из горящей квартиры.

Инцидент произошел вечером 2 марта в одной из квартир на четвертом по адресу Севастопольский проспект, дом 20. Вошедшие в жилище пожарные увидели двух хорьков, ползущих по полу коридора. В ванной комнате они обнаружили хозяйку, которая пряталась от дыма.

Спасатели вывели из горящей квартиры всех троих: хорьков поместили в переноски, а женщину передали наряду скорой помощи.

"По словам пожарных, хорьки спокойно пошли на руки, как будто ждали от них помощи и защиты", - рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожар в квартире удалось оперативно ликвидировать, передает агентство "Москва".

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Спасенные хорьки
Спасенные хорьки
Спасенные хорьки
Спасенные хорьки
Спасенные хорьки
Спасенные хорьки
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