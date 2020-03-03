Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке

Новый комплекс полностью готов к приему больных

Больных с ОРВИ, прибывших в столицу из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, примет новый больничный комплекс в Коммунарке. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, данная мера принята в целях улучшения условий всех пациентов.

Новый больничный комплекс в Коммунарке полностью готов к приему больных. "Этот комплекс станет опорным для всех таких пациентов, в дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс", - отметила Анастасия Ракова.

По словам заместителя мэра, в настоящий момент пациентов с ОРВИ перевозят из инфекционной клинической больницы №1 в больницу в Коммунарке. "В комплексе соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения", - добавила вице-мэр.

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