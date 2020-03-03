В Тверской области официально трудоустроили кота

В местной библиотеке появился собственный "SMM-мяунджер".

Рыжего кота Степана официально трудоустроили в Городенскую сельскую библиотеку Тверской области.

Усатый полгода проходил стажировку, а по истечению срока ему выдали настоящую трудовую книжку. Кота приняли на должность "SMM-мяунджера".

"Он не только бесцельно бродит по библиотеке, но и участвует в мероприятиях, оставляет отпечатки своих лап на каждой книжной выставке и продвигает библиотеку в соцсетях", - написали в социальной сети библиотеки.

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