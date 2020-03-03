Дарья Клюкина: Мечтаю состояться как мать

Красавица гордится собой и мужем

Модель, участница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина, которая в прошлом году вышла замуж, высказалась о материнстве.

Когда Клюкину спросили, чем она гордится, красавица ответила: "Собой и мужем. Горжусь тем, что я состоялась как личность, как жена, и мечтаю состояться как мать".

При этом модель считает неуместными вопросы о детях. "Когда родишь ребенка?" - с таким вопросом лучше к ней не обращаться.

В блиц-опросе peopletalk.ru Клюкина также заявила, что к 30 годам женщина должна понять, чего она хочет добиться в профессиональном плане.

Напомним, что Клюкина участвовала в пятом и шестом сезонах шоу "Холостяк". Она стала победительницей шестого сезона, однако у нее не сложились отношения с певцом Егором Кридом, за которого боролись участницы проекта.

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