23-летняя звезда телешоу найдена мертвой

У актрисы были большие планы на жизнь

Британская актриса Пейдж Гринуэй найдена мертвой в собственной квартире.

По предварительным данным полиции, 23-летняя девушка покончила с собой.

Зрителям Великобритании актриса запомнилась по роли в документальном фильме BBC "Любовь и наркотики на улице". Гринуэй исполнила роль девушки, которая стала бездомной из-за психических проблем и из-за сложных отношений с матерью.

Успех в документальном фильме позволил актрисе найти работу в сфере косметологии. Затем Гринуэй пыталась пойти в армию и поступить в колледж парикмахерского искусства.

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