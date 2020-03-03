"Новость, от которой сжимаются кулаки": в Крыму разгромлена Могила Неизвестного Солдата

Врио губернатора Севастополя пообещал восстановить памятник к 9 мая

Вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата в поселке Сахарная Головка. Об этом сообщил в своем инстаграме врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, местные власти уже инициировали проверку. На место выехали Севнаследие, Горхоз и Департамент территориального развития.

"Новость, от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата в поселке Сахарная Головка. <…> Во всем разберёмся и к 9 мая все восстановим. А тем, кто это сделал - позор и презрение", - обратился к вандалам Развожаев.

Врио главы Севастополя уточнил, что узнал о произошедшем из СМИ, а не от тех, "кто должен следить за территорией". Развожаев опубликовал фотографии разбитого памятника:

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