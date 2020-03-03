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Что съесть на ночь и не потолстеть

15:55
  • вторник
  • 03 марта 2020

В перекусах перед сном есть своя польза

Диетологи перечислили продукты, которые можно есть на ночь, чтобы утолить голод, но при этом не навредить здоровью.

Перед сном можно съесть салат с авокадо и яйцом или с лососем и овощами. Также хорошо подойдут хумус с овощами, сладкий картофель и фисташки, Из сладостей: банановое пюре с тыквенными семечками или вишневый тарт с семенами чиа, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

Перечисленные продукты содержат трипофан и мелатонин, которые улучшают ночной сон, сообщили врачи. При этом, порция не должна превышать 200 калорий. Ночные перекусы не должны входить в привычку, к ним можно прибегать только в случае сильного голода.

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