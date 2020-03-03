"Бурановские бабушки" призвали молиться за Little Big на "Евровидении"

Коллектив из Удмуртии верит в победу соотечественников

Художественный руководитель музыкального коллектива "Бурановские бабушки" Анна Прокопьева порекомендовала молиться за группу Little Big, которая представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в Нидерландах.

Прокопьева призналась, что не слышала песен Little Big, однако в правильности решения жюри она не сомневается. Отбор совершали профессионалы, уверена артистка.

"От всей души хочется, чтобы, несмотря на политические передряги, искусство победило. Раз мы россияне, то хочется, чтобы наши победили. Надо молиться за них, чтобы они защитили нашу страну", - цитирует Прокопьеву "360".

Напомним, в 2012 году "Бурановские бабушки" заняли второе место на "Евровидении" в Швеции.

2 марта стало известно, что в мае группа Little Big, играющая в стилях панк, поп и рейв, отправится в Роттердам. В ближайшие дни коллектив представит свой новый хит.

Максим Фадеев, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и многие другие известные персоны поддержали решение Первого канала об отправке Little Big на "Евровидение". Эксперты считают, что современная и эксцентричная группа придется по вкусу европейской публике.

Видео: музыкальный критик Сергей Соседов предрек успех Little Big на "Евровидении"

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