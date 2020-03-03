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Лавров обвинил НАТО в нежелании укреплять доверие с Россией

16:19
  • вторник
  • 03 марта 2020

Предложения Москвы разбились о молчание альянса

Североатлантический альянс не желает сотрудничать с Россией для деэскалации напряженности. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров по результатам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Российский министр отметил, что Москва неоднократно вносила на рассмотрение НАТО различные предложения по вопросам безопасности и укрепления доверия. Однако альянс до сих пор не дал никакого ответа.

"Из этого мы делаем вывод о том, что в планы НАТО не входит разрабатывать и осуществлять вместе с нами конкретные меры деэскалации и укрепления доверия", - цитирует Лаврова газета "Известия".

29 февраля в Польше начались крупнейшие за последние годы учения Defender 2020. Россия выразила обеспокоенность наращиванием военного потенциала у своих границ.

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