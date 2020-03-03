Известный телеведущий уволился в прямом эфире (видео)

Его обвинили в харассменте

Ведущий американской программы Hardball на телеканале MSNBC Крис Мэтьюс в прямом эфире объявил о своем увольнении.

Мэтьюс вел передачу более 20 лет. Такое решение он принял после упреков в сексизме со стороны коллег женского пола. Сотрудницам Hardball не нравилось, что телеведущий делал им комплименты.

"Для некоторых мужчин, включая меня, это по ошибке казалось нормальным, но это не так. За те слова, сказанные в прошлом, я прошу прощения", - заявил 74-летний Мэтьюс в прямом эфире и покинул студию.

После рекламы его место занял журналист Стив Корнаки. Мужчина заметно волновался, так как не был в курсе планов коллеги.

28 февраля журнал GQ выпустил колонку журналистки Лауры Бассет, которая рассказала, что в 2016 году Мэтьюс зашел в гримерку и сказал ей: "почему я в тебя не влюбился".

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