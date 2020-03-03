Хуснуллин доложил Путину о создании штаба по нацпроекту "Жилье"

В него входят все региональные власти

Финансирование по трем национальным проектам - "Доступное жильё и комфортная городская среда", "Безопасные и качественные дороги", а также "Развитие магистральной инфраструктуры" - полностью доведено до регионов. Об этом сообщил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он отметил, что для контроля реализации национального проекта в области строительства ("Жилье и городская среда") был создан координирующий орган в виде штаба, который собирается раз в неделю. Это позволило, по словам вице-премьера, сократить время принятия решений и обмена информацией. Он также доложил президенту, что поручение главы государства по дополнительной помощи жителям пострадавшей от паводка Иркутской области было выполнено в течение недели.

В конце прошлого месяца правительство выделило на эти цели три миллиарда рублей. Хуснуллин рассказал и о программах поддержки регионов с низким уровнем социально-экономического развития, передает "ТВ Центр".

"Посмотрели десять программ. Первую программу уже подписали непосредственно с Курганом. Буквально в течение ближайшего времени подготовим все остальные программы с коллегами из других министерств и их утвердим. То есть ставим задачу в первом квартале этого года отдать регионам дополнительные деньги на развитие. Составили также план по посещению регионов, в первую очередь, рассмотрели те регионы, которые имеют наибольшее количество вопросов непосредственно у членов правительства", - заявил Хуснуллин.

"Какие-то особые сложности Вы для себя определили, чувствуете?" – поинтересовался Путин.

"Все вопросы решаемые. Деньги все выделены, полномочия все даны. Надо всем работать и реализовывать. Считаю, что всё возможно", - ответил вице-премьер.

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