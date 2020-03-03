В Кремле затруднились разъяснить поправки Путина о Боге

Там заверили, что государство не перестанет быть светским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился разъяснить суть поправки в Конституцию с упоминанием Бога, которую представил президент Владимир Путин. На вопрос, какого именно Бога имел в виду Путин, Песков ответил: "Я думаю, это будет своевременно разъяснено". В какой форме будет дано разъяснение, Песков ответить затруднился: "Я не могу ответить на этот вопрос сейчас". По его словам, разъяснение будет дано до принятия поправки.

Рабочая группа по поправкам в Конституцию получила более 600 предложений по изменению Основного закона. В профильный комитет Госдумы поступило свыше 300 инициатив. Срок внесения предложений истек накануне в 6 часов вечера. Второе чтение президентского законопроекта в нижней палате намечено на 10 марта, третье пройдет на следующий день - 11 числа. Окончательное решение предстоит принять россиянам на голосовании 22 апреля.

Два с лишним месяца напряженной работы. Сотни предложений, из которых нужно было выбрать действительно здравые и оформить их юридически, включив в президентский законопроект. Во втором и третьем чтении Госдума рассмотрит его на следующей неделе. Хотя дискуссия по поводу предложенных поправок там уже началась.

"Мы не видим ни одной отрицательной поправки. Расширение полномочий парламента, Совет безопасности, Госсовет, передача полномочий – это, наоборот, ослабление президента. А некоторые кричат, что там какая-то ситуация с пожизненным правлением. Ничего этого нет", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

С тем, что поправки реально осуществят перераспределение части полномочий от президента к парламенту, согласны и коммунисты. Однако в их стане все же сохраняется некоторое недовольство. Хотя ряд их предложений был учтён.

"Мы восемь лет добивались, чтобы дети имели горячие питание. Пошли навстречу. Начальные классы. Семь миллионов человек. Вот завтра будут перераспределять сверхдоходы. Им будут выделены средства", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Все эти недели активная работа шла и на местах. Члены рабочей группы посещали регионы. Встречались с людьми, обсуждая суть президентских поправок в Конституцию. Среди них усиление полномочий Совета Федерации и Госдумы. Новый статус Госсовета и Совета Безопасности. Более жесткие требования к кандидатам в президенты и всем федеральным чиновникам. Но это была лишь основа, которая все эти дни обрастала новыми предложениями.

- Одно из моих предложений - это закрепить в Конституции выборность судей всех уровней.

Данные идеи стекались в рабочую группу, которая их прорабатывала и анализировала. О действительно рациональных и сущностных поправках на встречах докладывали президенту. Большую часть предложений Путин в итоге поддержал. Они касаются и поддержки семьи, которая в новой редакции Конституции будет характеризоваться исключительно как союз мужчины и женщины. И доступности медицины. И запрета на отчуждение территорий страны, а также любых переговоров на этот счёт.

"Защита исторической правды. Защита нашей Победы. Побед наших предков. Это тоже сейчас будет в Конституции. Соотечественники, российские соотечественники впервые упомянуты тоже в Конституции, что тоже, на мой взгляд, исключительно важно", – заявил Вячеслав Никонов, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

В Конституции предлагается закрепить и норму, согласно которой государство будет обязано не реже одного раза в год индексировать пенсии и социальные пособия. Еще одна важная поправка касается развития науки и современных технологий. Все это появится в Основном законе страны впервые. Как и слова "о сохранении памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", без упоминания конкретной конфессии. При этом в Кремле подчеркнули, что Россия по-прежнему останется исключительно светским государством, в Конституции которого также будут строки про русский язык, который собираются обозначить как язык государствообразующего народа.

"Вот это все мы подчеркиваем. Мы один народ. Один народ, который начался с древности, который ценит свое происхождение. Народ, который состоит, у которого есть сейчас один главный язык, поскольку он государствообразующий. И есть другие языки, которые все защищаются Конституцией", - пояснил Михаил Пиотровский, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

О том, что все эти идеи, действительно, востребованы, говорит и последний опрос, который провёл ВЦИОМ. Согласно его данным, 79% граждан знают о предстоящем голосовании по изменению Конституции. А 66% собираются принять в нём участие. Причем абсолютное большинство респондентов поддерживает основные предложения по поправкам, которые, конечно, назрели. Нынешняя Конституция писалась 27 лет назад. Тогда и страна была другой. Да, и принимался Основной закон страны в совсем других политических реалиях.

"Тогда, не поддержавший президентский законопроект парламент России был распущен, а затем расстрелян из танков. Были распущены также и законодательные органы регионов России. Мнение Конституционного суда по этому поводу было полностью проигнорировано. Часть противников президентского проекта Конституции, включая вице-президента и председателя парламента, были арестованы", - сказал первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Сейчас процедуру принятия поправок сделали максимально демократичной. В принципе, по закону было достаточно, чтобы изменения утвердила Госдума, затем Совет Федерации и две трети региональных заксобраний. Однако Путин настоял, чтобы последнее слово было именно за гражданами.

"И именно от результатов общероссийского голосования будет зависеть станут эти поправки частью нашей Конституции или не станут. Президент поставил достаточно четкую задачу и несколько раз повторил это на заседаниях рабочей группы, что такие решения могут принимать только граждане", - отметил Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

В итоге, согласно тексту законопроекта, чтобы поправки вступили в силу, за них должно проголосовать более половины граждан России. В этом случае действовать новые нормы начнут сразу после опубликования результатов общероссийского референдума, который назначен на 22 апреля. Этот день в стране будет объявлен выходным. Хотя работа на этом вовсе не прекратится. Важные предложения, которые не попадут в Конституцию, станут основой для изменения действующих федеральных законов и различных кодексов. Такое распоряжение президент уже дал.

Александр Панюшкин, Андрей Грис, "ТВ Центр", Москва.

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