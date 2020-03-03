Собянин назвал приоритеты московского образования на 2020 год

В частности, власти продолжат развивать МЭШ

Развитие образования в столице стало одной из ключевых тем обсуждения на заседании президиума городского правительства, передает "ТВ Центр".

Качество знаний и конкурентоспособность московских выпускников продолжает расти. Об этом рассказал Сергей Собянин. Так, в прошлом году свыше 40% одиннадцатиклассников сумели сдать выпускные экзамены на 220 и более баллов по трем предметам. Столичные учащиеся завоевали 21 медаль международных олимпиад и получили 204 диплома на Всероссийской олимпиаде школьников.

Развитие образования в городе остается одной из приоритетных задач. В школах создаются профильные классы, в том числе с углубленным изучением IT-технологий. Доступ в библиотеку Московской электронной школы уже открыт для педагогов и учащихся из всех регионов России и зарубежных стран. А сама программа МЭШ стала победителем одного из Всероссийских конкурсов.

В этом году столица продолжит повышать качество системы образования. Главные задачи на 2020 год:

— дальнейшая реализация мегапроектов;

— формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе;

— развитие проекта МЭШ как востребованного и полезного помощника семьи;

— развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального и профессионального образования;

— повышение качества управления школами для достижения массовых высоких образовательных результатов;

— улучшение условий для профессионального развития учителей;

— реализация проекта "Школа старшеклассников", включая модернизацию зданий школ старше 50 лет;

— дальнейшая реализация направлений, предусмотренных национальным проектом "Образование".

Также на заседании президиума было принято решение об установке мемориальной доски государственному деятелю, бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Она появится на доме, где он жил - на 3-й Тверской-Ямской улице.

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