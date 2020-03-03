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Опубликовано видео последствий разрушительного торнадо в США

18:43
  • вторник
  • 03 марта 2020

Есть жертвы

По меньшей мере девять человек погибли в результате стихийного бедствия в американском штате Теннесси. На окрестности города Нэшвилл (столица штата) обрушился мощный торнадо. Точное количество пострадавших до сих пор неизвестно.
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Сила урагана была такой, что от десятков жилых домов остались только груды обломков, передает "ТВ Центр". Одно из строений торнадо поднял в воздух целиком и бросил в поле. Его хозяин скончался от полученных травм.

В районе бедствия работают спасатели. Многие местные жители могут ещё оставаться под завалами. Удар стихии произошёл сразу после полуночи по местному времени, когда люди уже спали. Ураган оставил тысячи домов без электричества. Повреждены не только линии электропередачи, но и газопроводы. Аварийные службы штата приступили к ликвидации повреждений.

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