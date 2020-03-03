В России и Болгарии вспоминают битву под Плевной

Героям русско-турецкой войны отдали воинские почести

В Болгарии - национальный праздник. В стране чтят память героев русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Вспоминают русских воинов и болгарских ополченцев, которым 142 года назад удалось освободить страну от османского пятивекового ига.

Памятные мероприятия прошли и в Москве, передает "ТВ Центр". Традиция торжественного поминовения воинов, отдавших свою жизнь в этой войне, была возрождена в 1993 году. С тех пор у памятника-часовни в память гренадёров, погибших под Плевной, ежегодно проходят панихиды. В них принимают участие официальные лица, представители вооруженных сил и духовенства, а также представители общественных организаций. Героям русско-турецкой войны отдали воинские почести. Священнослужители провели молебен. Также прошла церемония возложения венков.

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