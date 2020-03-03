7 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Москве (видео)

На место аварии вылетел вертолет

Водитель микроавтобуса марки Mercedes-Benz врезался в фонарный столб на северо-западе Москвы.

Инцидент произошел в районе дома номер 32 по улице Генерала Белобородова в районе Митино около 15:30. В результате аварии пострадали семь человек, среди них есть ребенок. Одну из пострадавших эвакуировал вертолет Московского авиационного центра (МАЦ).

На месте ДТП работают врачи и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы. Маршрутка принадлежит подмосковному перевозчику.

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