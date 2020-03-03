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Стали известны результаты анализов у контактировавших с заболевшим коронавирусом

17:33
  • вторник
  • 03 марта 2020

Их озвучила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Анализы, взятые у родственников и знакомых заболевшего коронавирусом москвича, а также летевших с ним одним рейсом пассажиров, дали отрицательные результаты. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Накануне стало известно о первом случае коронавируса, выявленном в российской столице. Заболевшим оказался мужчина, который вернулся из Италии. Ситуация с распространением вируса в мире продолжает оставаться крайне напряженной.

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