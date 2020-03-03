Власти Москвы опровергли слухи об отмене спортивных мероприятий

Официального распоряжения об этом не принималось

Спортивные мероприятия проводятся в Москве в соответствии с утвержденным ранее планом, официального распоряжения об отмене массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом не принималось. Об этом сообщил руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

"Департамент спорта информирует, что все запланированные в городе спортивные мероприятия, в том числе международного характера, проводятся в соответствии с единым календарным планом с учетом соблюдения дополнительных мер по профилактике сезонных заболеваний. Официального распоряжения об отмене мероприятий не принималось", - сказал он.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о планах столичных властей отменить все международные спортивные мероприятия, проводимые в Москве с 28 февраля до особого указания, а также запретить проведение спортивных мероприятий, закрыть стадионы, спортивные площадки.

Накануне Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Городские службы Москвы готовы в любой момент реагировать на разные сценарии развития ситуации с новым вирусом. В частности, за всеми прибывающими из Китая туристами ведется постоянное наблюдение. Также продолжаются ежедневные обходы мест массового проживания граждан Китая.

Во всех аэропортах работают медицинские службы, в городских стационарах подготовлены дополнительные места для пациентов, у которых будет подозрение на коронавирус. В детских садах и школах детям ежедневно измеряют температуру. В метро также будут выборочно измерять температуру пассажиров. Роспотребнадзор, в свою очередь, дал свои рекомендации для предприятий.

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