Историку Соколову предъявили обвинение

Дело хотят рассматривать в закрытом режиме

Следствие по делу историка Олега Соколова, который убил и расчленил студентку Анастасию Ещенко, завершено.

Преподавателю предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия, пишет ТАСС.

Свою вину историк признает и продолжает раскаиваться в содеянном. Адвокат Соколова намерен добиться рассмотрения дела в закрытом режиме для сохранения тайны личной жизни участников трагедии.

Трагедия произошла 7 ноября 2019 года. 63-летний экс-доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил из обреза XIX века свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой изучал эпоху Наполеона Бонапарта.

После убийства историк попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело и голову аспирантки. Спустя полтора месяца водолазам удалось найти ее ноги.

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