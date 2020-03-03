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Порошенко нелепо оправдался за выступление сына с рэпером Face

18:47
  • вторник
  • 03 марта 2020

В Киеве были сильно возмущены

Экс-президент Украины Петр Порошенко объяснил поступок сына Михаила, который во время концерта российского рэпера Face (Ивана Дремина), поднялся на сцену под комментарий "Русские в Лондоне".

Отвечая на вопрос журналистки, бывший украинский лидер объяснил, что 18-летний Михаил – взрослый парень и может самостоятельно принимать решения, пишет издание argumenti.ru.

"Вы считаете, что он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивал?", - возмутился Порошенко.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заметил Михаила Порошенко на концерте рэпера Face в Лондоне 21 февраля. Он поднялся на сцену под крики "Русские в Лондоне" и исполнил несколько строк из песни "Бургер".

Видео: сына Порошенко предложили отправить на "Евровидение" от России

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