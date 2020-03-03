ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрону пришелся по душе немецкий способ защиты от коронавируса

19:15
  • вторник
  • 03 марта 2020

Президент последовал примеру главы МВД Германии

Президент Франции отказался от рукопожатий, чтобы не заразиться коронавирусом, а Елисейский дворец проводит все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить главу государства.
Борис Джонсон для борьбы с коронавирусом рекомендует мыть руки и петь песни

"Он отказался от рукопожатий при встречах", - рассказал собеседник французского издания Paris Match.

Накануне Макрон отменил несколько поездок и встреч из-за коронавируса. Президент изменил свое рабочее расписание, что сконцентрироваться на борьбе с распространением недуга. По последним данным, во Франции выявлено почти 200 зараженных коронавирусом. Три человека скончались.

Накануне министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожимать руку канцлеру Германии Ангелы Меркель из-за эпидемии коронавируса в мире. Меркель к поступку своего министра отнеслась с пониманием. Сначала она показала Зеехоферу обе ладони, а потом развела руками и заняла свое место.

В Германии подтверждено более 150 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зарегистрировано в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Отказ министра пожать руку Меркель из-за коронавируса попал на видео

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.