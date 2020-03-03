Макрону пришелся по душе немецкий способ защиты от коронавируса

Президент последовал примеру главы МВД Германии
Президент Франции отказался от рукопожатий, чтобы не заразиться коронавирусом, а Елисейский дворец проводит все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить главу государства.
"Он отказался от рукопожатий при встречах", - рассказал собеседник французского издания Paris Match.
Накануне Макрон отменил несколько поездок и встреч из-за коронавируса. Президент изменил свое рабочее расписание, что сконцентрироваться на борьбе с распространением недуга. По последним данным, во Франции выявлено почти 200 зараженных коронавирусом. Три человека скончались.
Накануне министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожимать руку канцлеру Германии Ангелы Меркель из-за эпидемии коронавируса в мире. Меркель к поступку своего министра отнеслась с пониманием. Сначала она показала Зеехоферу обе ладони, а потом развела руками и заняла свое место.
В Германии подтверждено более 150 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зарегистрировано в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.
Отказ министра пожать руку Меркель из-за коронавируса попал на видеоВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"