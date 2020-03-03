Макрону пришелся по душе немецкий способ защиты от коронавируса

Президент последовал примеру главы МВД Германии

Президент Франции отказался от рукопожатий, чтобы не заразиться коронавирусом, а Елисейский дворец проводит все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить главу государства.

"Он отказался от рукопожатий при встречах", - рассказал собеседник французского издания Paris Match.

Накануне Макрон отменил несколько поездок и встреч из-за коронавируса. Президент изменил свое рабочее расписание, что сконцентрироваться на борьбе с распространением недуга. По последним данным, во Франции выявлено почти 200 зараженных коронавирусом. Три человека скончались.

Накануне министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отказался пожимать руку канцлеру Германии Ангелы Меркель из-за эпидемии коронавируса в мире. Меркель к поступку своего министра отнеслась с пониманием. Сначала она показала Зеехоферу обе ладони, а потом развела руками и заняла свое место.

В Германии подтверждено более 150 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных зарегистрировано в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Отказ министра пожать руку Меркель из-за коронавируса попал на видео

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