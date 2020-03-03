"Когда успели?!": в семье Ольги Орловой пополнение

Поклонники в недоумении

Телеведущая Ольга Орлова заинтриговала подписчиков снимком с малышом на руках.

Некоторые фанаты решили, что Орлова в тайне родила еще одного мальчика - у Орловой есть 18-летний сын Артем от бизнесмена Александра Карманова. "Когда утро началось с прекрасного", - подписала снимок Орлова.

Фотография вызвала бурю эмоций и лавину комментарием в Instagram.

"Когда успели?!", - удивилась an.iuta2249

"Это чей малыш? Ваш?", - спросила annamedvedeva339

"Вы очень хорошая мама!! Вам идет быть мамой!", - рассыпалась в похвалах zubareva_y

Телеведущая поспешила успокоить фанатов и с юмором отметила, что на снимке – ее правнук.

Также телеведущая является крестной матерью Платона, сына своей подруги Жанны Фриске. К сожалению, отец мальчика, Дмитрий Шепелев, запрещает телеведущей видеться с крестником.

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