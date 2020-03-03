В Роскачестве рассказали, какую помаду подарить женщине на 8 марта

Безопасность и качество - превыше всего

Роскачество составило рейтинг красных матовых помад перед празднованием Международного женского дня.

Всего эксперты исследовали 20 брендов из Франции, России, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Польши, США, Швейцарии и Тайваня.

В топ-5 вошли Estée Lauder (Бельгия), Artdeco (Германия), MAC (Бельгия), NYX (Тайвань) и Givenchy (Франция), говорится в материале Роскачества.

Результаты испытаний показали, что высокая цена не всегда гарантирует безупречное качество. Например, такие дорогие французские бренды, как Chanel и Lancome, в топ-5 не вошли.

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