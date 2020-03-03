Опубликовано видео дозаправки Ту-160 на скорости 600 км/ч

Полет ракетоносцев продлился более восьми часов

Минобороны России показало видео дозаправки стратегических бомбардировщиков Ту-160 на высоте более пяти километров и скорости 600 километров в час. ТВЦ.RU публикует эти кадры:

"Полеты продолжительностью более восьми часов с дозаправкой в небе выполнили летчики российской дальней авиации на стратегических ракетоносцах Ту-160", - говорится в сообщении Минобороны.

Дозаправка осуществлялась при помощи воздушных танкеров Ил-78. Расстояние между самолетами составило менее 30 метров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, бомбардировщики выполняли задачи при сложных погодных условиях из-за сильного бокового ветра.

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