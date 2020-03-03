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Виктория Исакова рассказала о смерти трехмесячной дочери

20:19
  • вторник
  • 03 марта 2020

Актриса тяжело пережила потерю

Российская актриса Виктория Исакова рассказала, как в 2003 году потеряла трехмесячную дочь.

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После свадьбы с режиссером Юрием Морозом в 27 лет актриса родила девочку. Но через три месяца она скончалась. Причиной стала генетическая несовместимость с супругом, рассказала Исакова в интервью Ирине Шихман.

Диагноз актриса уточнять отказалась. Свою проблему они с супругом в итоге решили за границей, передает интернет-портал "Дни.ру".

Актриса очень тяжело пережила потерю дочки, поэтому долгое время скрывала появление на свет второго ребенка. Сейчас Исакова и Мороз воспитывают четырехлетнюю Варвару.

Виктория Исакова известна российскому зрителю по фильмам "Остров", "Ученик", "Охота на пиранью", а также сериалам "Братья Карамазовы", "Оттепель", "Эпидемия".

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