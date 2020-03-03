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Курсант МЧС погиб во время уборки спортзала

20:53
  • вторник
  • 03 марта 2020

Жуткий инцидент произошел в Подмосковье

В Подмосковье погиб курсант академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

Трагедия произошла во время уборки спортивного зала в загородном учебном центре "Нагорное". Курсант попытался передвинуть баскетбольную стойку, но она самопроизвольно сложилась и причинила молодому человеку травмы, несовместимые с жизнью.

По факту произошедшего начата служебная проверка. В МЧС выразили соболезнования родителям и близким погибшего, сообщает ТАСС.   

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