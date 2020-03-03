Курсант МЧС погиб во время уборки спортзала

Жуткий инцидент произошел в Подмосковье
В Подмосковье погиб курсант академии Государственной противопожарной службы МЧС России.
Трагедия произошла во время уборки спортивного зала в загородном учебном центре "Нагорное". Курсант попытался передвинуть баскетбольную стойку, но она самопроизвольно сложилась и причинила молодому человеку травмы, несовместимые с жизнью.
По факту произошедшего начата служебная проверка. В МЧС выразили соболезнования родителям и близким погибшего, сообщает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"