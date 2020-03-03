Дональд Трамп согласился на саммит "пятерки" Совбеза ООН

Инициатива ранее поступила от Владимира Путина

Вопрос о глобальных угрозах, в том числе о недопустимости ядерной войны, необходимо обсудить на встрече "пятерки" Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Повестка дня, как мы её себе видим, и как мы об этом сообщили нашим партнёрам, "пятерке" членов Совета Безопасности ООН, заключается в необходимости реализовать особую ответственность этих пяти государств за поддержание международного мира и безопасности, ответственность, которая закреплена в уставе ООН. Это шире, гораздо шире, чем просто вопросы контроля над вооружениями. Это и региональные конфликты, это и новые вызовы, угрозы. Такие, как международный терроризм, наркоторговля, другие формы организованной преступности, торговля людьми, проблемы миграции, новые технологии, которые могут выйти из-под контроля. Что касается места и времени, эти вопросы сейчас согласовываются. Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем достичь согласия, и тогда об этом будет объявлено", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По мнению главы российской дипломатии, вопросы стратегической стабильности требуют неотложных и неординарных шагов. Речь идёт о выживании всего человечества. Лавров также напомнил, что впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны, и это недопустимо, передает "ТВ Центр". Инициативу встречи "пятёрки" ранее выдвинул Владимир Путин. Однако американцы очень долго не давали вообще никакого ответа. Теперь же президент Дональд Трамп наконец подтвердил участие в обсуждении контроля над вооружениями в составе представителей России, США, Китая, Франции и Великобритании.

Ранее Лавров обвинил НАТО в нежелании укреплять доверие с Россией.

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