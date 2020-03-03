К спасению детенышей тюленей в Петербурге привлекли авиацию

Животные находятся под угрозой из-за аномально теплой погоды

На Балтике с каждым годом сокращается популяция ластоногих. После аномальной зимы, по мнению ученых, не смогут выжить 90% щенков нерпы и тюленя. Отсутствие снега для новорожденных - смертельная угроза. Именно из него млекопитающие строят для потомства укрытия. В течение марта специалисты будут на вертолётах совершать патрулирование Финского залива. Цель - выявить новорождённых тюлей без мам и спасти их.

Под вертолетом, на десятки километров - сплошная водная гладь Финского залива. Ледяные островки настолько малы, что даже самые отчаянные рыбаки боятся выходить на них. Целая тюленья семья беспомощно лежит на берегу, хотя самка с малышом должны сейчас прятаться в домике из снега, которые они выкапывают на льду перед родами. Обессиленные животные даже не пытаются защитить своего детеныша от хищного белохвостого орлана, который нагло расхаживает неподалеку. Но в эту ситуацию ученые вмешиваться не вправе.

"Мы можем только наблюдать в данном случае. У нас было желание сбросить на орлана какой-нибудь тяжелый предмет, но орлан тоже краснокнижный", - объяснил руководитель "Фонда друзей балтийской нерпы" Вячеслав Алексеев.

Отсутствие льда и снега - смертельная угроза для популяции ладожской кольчатой нерпы, говорят исследователи Балтики по всему ее побережью. Сейчас у тюленей - сезон размножения, а животных почти не видно. Скорее всего, они прячутся у островов, обессиленные бесконечными зимними штормами.

"Этот вылет был такой рекогносцировкой (разведкой – прим. ред.). Хотелось понять, каким образом тюлени смогут находить места, оценить насколько критическая ситуация. Она просто катастрофическая", - заключил научный сотрудник Зоологического института РАН Семен Бодров.

За последние 30 лет популяция ластоногих в Балтике сократилась с 4 тысяч до сотни особей. 90% щенков ладожской нерпы и балтийского тюленя, которые родятся в этом году, обречены на гибель - либо смерть наступит от хищников, либо они просто утонут. Это печальный итог погодных аномалий.

В Центре реабилитации ластоногих, боксы которого обычно заполняются к этому времени, единственный маленький пациент, нерпенок-самочка. Она новорожденным щенком приползла по остаткам льда, в короткий период заморозков. Ученые почти не надеялись спасти малышку - настолько она была слаба, но выкормили детской смесью. Сейчас она уже учится есть рыбу.

Побережье Финского залива очень разнообразно по своему ландшафту. Есть песчаные отмели, встречаются и каменистые берега. Ползти тюленю по острым булыжникам, конечно, опасно, но в прошлом году детенышей находили и здесь.

У берегов Кронштадта всегда есть люди. Например, рыбаки, они прикармливают свой улов, а рыба привлекает тюленей. Правда, на воде нет даже тонкой ледяной кромки, а значит тюленята должны будут как-то выползти на сушу по высоким обледенелым глыбам. Ученые пока не теряют надежды. Вертолетные экспедиции будут продолжаться весь март, в течение которого у ластоногих должен быть пик рождаемости. Всех тюленят, найденных на побережье без мам-самок, будут подбирать и выхаживать, чтобы затем отпустить на волю.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.

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