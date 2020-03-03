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Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе

22:29
  • вторник
  • 03 марта 2020

Анкара также начала насильственно перемещать в сторону греческой границы еще около 130 тысяч беженцев

Москва надеется, что личная встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая ожидается уже в четверг, сможет помочь выполнению соглашения по сирийскому Идлибу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает, что турки начинают насильственно перемещать в сторону греческой границы ещё около 130 тысяч беженцев, которые пока оставались во временных лагерях. Турецкие войска, тем временем, продолжают свою операцию на сирийской земле.

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Сирийские военные потеряли L-39. Анкара рапортует об очередном сбитом самолёте в закрытом небе над Идлибом. Потеря для ограниченной в технике армии САР - существенная. Однако правительственные войска продолжают биться за населенные пункты по двум стратегическим направлениям - трассам Алеппо-Дамаск и Алеппо-Латакия. Дороги патрулирует и российская венная полиция. Главная задача - обеспечить свободное перемещение мирного населения.

На фоне кризиса в Идлибе появились спекуляции на тему гуманитарной катастрофы и массового - многомиллионного - исхода беженцев. В российском Центре по примирению напомнили, что в 2011 году, на момент начала гражданской войны в Сирии, в этой зоне проживало более двух миллионов человек, сейчас несколько сотен тысяч. Миграция, действительно, есть, но по вине лишь тех, кто непрошенными гостями пришел на эту территорию.

"Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирии и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы "миллионных" потоках беженцев и "гуманитарном кризисе" в результате обострения обстановки в зоне деэскалации Идлиб несостоятельны. В результате захвата турками Афринской зоны данную территорию были вынуждены покинуть до 250 тысяч жителей. В ходе проведения турецкими силами операции "Источник мира" районы традиционного проживания покинули более 135 тысяч человек", - заявил руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

Об истоках ближневосточных и африканских миграционных процессов напомнил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Первая масштабная волна миграции прошла в 2011 году, когда НАТО разбомбило Ливию, лишив ее государственности, превратив ее в черную дыру, через которую на юг шло оружие контрабандное, а на север шли волны мигрантов. И для того, чтобы свергнуть Каддафи, Запад не гнушался заигрыванием с террористами. И Сирии, где предполагалась смена режима, была уготована та же судьба", - заявил Лавров.

Сейчас, по данным российского Центра по примирению, к греческой границе движутся около 130 тысяч беженцев. Анкара этому движению всячески содействует. "Окном в Европу" также решили воспользоваться иракцы, афганцы, выходцы из Африки. Правда, многие, просушивая одежду после форсирования рек и морей, задумываются, верной ли движутся дорогой.

- Турецкие солдаты привезли нас из Стамбула к этой реке, забрали деньги, телефоны и просто оставили здесь. Что мы должны делать? Куда идти? Нас заберет полиция, но здесь очень много людей.

После вчерашнего побоища вторник на греко-турецкой границе - день тишины. Мигранты восстанавливают силы в стихийных палаточных лагерях. Однако и там зреют разногласия.

- Ситуация в лагере не очень хорошая. Мы деремся за еду, продовольствия нет. Мы не сможем вернуться в Турцию, но и в Греции, как я понимаю, нам не рады.

Греческая полиция пачками забирает всех, кто пытается пересечь границу. В Анкаре эти действия называют ущемлением прав тех, кто желает посетить Старый Свет.

Видео: тысячи беженцев из Турции осаждают греческую границу

"Греческие солдаты открывают огонь по мигрантам, трое человек убиты, они расстреляли их в спину, спасаясь бегством. Они раздают охотничьи ружья фермерам, чтобы те стреляли по мигрантам. Я надеюсь, что официальные лица увидят это", - сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Греческие официальные лица ранее заявили, что информация об убитых мигрантах - ложь. Премьер Кириакос Мицотакис, как и обещал, во вторник лично посетил границу. За руку поздоровался с каждым ее защитником. Но ни одного беженца не увидел. Премьера, вероятно, привезли в безопасное место, где даже была открыта кофейня, в которой глава правительства провел оперативное совещание.

"Греция не может быть объектом шантажа. Сегодня все европейские лидеры едины. Не нужно напоминать, что греческая граница - это граница Европы. Скоро может быть поздно противостоять проблеме. Я надеюсь, этот кризис заставит нас проснуться и по-другому посмотреть на проблему", - заявил политик.

Куда более жестко высказываются другие европейские лидеры. Австрийский канцлер Себастьян Курц предлагает надавить на турецкого президента.

"Президент Эрдоган намеренно организовал эту акцию: были предоставлены автобусы, мигрантов проинформировали. Эрдоган в этой ситуации использует людей в качестве игрового мяча, оружия и средства давления на Европейский союз. Это недостойно и должно категорически осуждаться. Необходимо сообща надавить на Турцию, чтобы президент прекратил недостойное обращение с этими людьми и не мог дальше использовать мигрантов для своих политических целей", - обратился Курц.

В европейских столицах проходят консультации и телефонные переговоры на различных уровнях. Но главный диалог запланирован на четверг. Идлиб станет темой номер один на встрече в Москве Владимира Путина с турецким коллегой.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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