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У двух россиян в ОАЭ нашли коронавирус

21:42
  • вторник
  • 03 марта 2020

Они приехали на велогонки и контактировали с итальянцами

У двух россиян, которые приехали на велогонки в Объединенные Арабские Эмираты, обнаружили коронавирус нового типа.

Об этом сообщил Минздрав страны. Россияне контактировали с заболевшими велогонщиками из Италии, передает РИА Новости. Кроме того, коронавирус выявлен у двух итальянцев, немца и колумбийца.

Ранее этапы многодневной гонки "Тур ОАЭ" были отменены после двух выявленных случаев заболевания коронавирусом граждан Италии, входящих в состав персонала одной из велокоманд.

Видео: у госпитализированных в Москве граждан коронавирус не обнаружен

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