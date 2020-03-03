У двух россиян в ОАЭ нашли коронавирус

Они приехали на велогонки и контактировали с итальянцами
У двух россиян, которые приехали на велогонки в Объединенные Арабские Эмираты, обнаружили коронавирус нового типа.
Об этом сообщил Минздрав страны. Россияне контактировали с заболевшими велогонщиками из Италии, передает РИА Новости. Кроме того, коронавирус выявлен у двух итальянцев, немца и колумбийца.
Ранее этапы многодневной гонки "Тур ОАЭ" были отменены после двух выявленных случаев заболевания коронавирусом граждан Италии, входящих в состав персонала одной из велокоманд.
Видео: у госпитализированных в Москве граждан коронавирус не обнаруженВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: