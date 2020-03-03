Появились подробности о заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиянах

Им предстоит сдать повторные тесты

Посольство России подтвердило информацию о россиянах, которые заразились коронавирусом в ОАЭ. Ранее об этом сообщили в Минздраве исламской страны.

"Посольство находится в контакте с российской командой - участниками велогонки и заболевшими, а также эмиратскими властями в связи с ситуацией, оказывает всю необходимую помощь", - сообщил РИА Новости старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас.

По информации дипломата, россиян поместили в больницу. Их состояние является удовлетворительным. Он отметил, что им необходимо сдать повторные тесты.

Ранее стало известно, что у двух россиян, которые приехали на велогонки в ОАЭ, обнаружили коронавирус нового типа (COVID-19). Они контактировали с заболевшими велогонщиками из Италии.

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