Эксперты объяснили, почему дети реже болеют новым коронавирусом

В группу риска входят люди старше 60 лет

Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал результаты исследования, из которого следует, что дети и подростки редко болеют новым коронавирусом. На возрастные категории от 0 до 10 лет и от 10 до 19 лет приходится всего по 1% от общего числа инфицированных.

По статистике, 87% заразившихся COVID-19 - это люди в возрасте от 30 до 79 лет. В группу риска главным образом входят граждане старше 60 лет с хроническими заболеваниями. Из-за обострения этих болезней пациенты зачастую и умирают.

"Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей", - рассказала "Известиям" директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова.

Заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов сказал, что доля детей "в структуре заболевших оценивается как крайне низкая".

"Вполне возможно, что вирус действительно не очень опасен для детей, но пока информации на этот счет недостаточно", - сказал Александр Лукашев, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета.

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что обычно взрослые легче детей переносят инфекционные заболевания, поскольку они уже встречались с этими инфекциями и имеют антитела. Это касается в том числе гриппа. "В случае с COVID-19 мы, как дети, только нарабатываем иммунный ответ", - сказал Волчков.

3 марта стало известно, что число инфицированных коронавирусом в мире превысило 90 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в 73 странах.

Видео: число заразившихся коронавирусом в мире превысило 90 тысяч

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