СМИ: Абрамович погасил игорные долги Достоевского

Правда это или фейк?

Достоевский никому не должен. Долги за него заплатил Роман Абрамович. Сенсация! Великий писатель несколько лет просаживал в рулетку последние деньги. Оказывается, так и остался должен казино в Висбадене 240 тысяч евро – по сегодняшнему курсу. Пишут, что и памятная надпись в зале осталась.

И вот помощь пришла. Русский бизнесмен, погасив долги соотечественника, якобы сказал: Достоевский никому не должен, снимите эту позорную табличку. Информационные сайты быстро разнесли сенсацию.

К истории вопроса – в 60-е годы 19 века Достоевский играет в рулетку в разных городах Германии. Вот где страсти! Когда были заложены обручальные кольца, шуба жены, собственное пальто. И тут выигрыш, надежда на большой куш, и снова все проиграно, заложено, отчаянные письма жене: "Никогда, никогда я не буду больше играть".

Но срывался трижды – погасить долги помог гонорар за роман "Игрок" - стоит перечитать, в нем все переживания игрока-Достоевского. Пришлось позвонить в казино Висбадена – спросить про Абрамовича. Там ответили коротко – это не так.

В действительности все не так как на самом деле.

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