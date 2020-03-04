Какова главная задача внесения поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Какова главная задача изменений Основного закона России? Что стоит за предложением закрепить в Конституции социальные гарантии со стороны государства? И почему запрос на внесение поправок возник именно сейчас?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Основная задача – обеспечить устойчивое развитие страны. А это невозможно без стабильного функционирования политической системы. Конституции меняются гораздо реже, чем проходят в выборы в стране. Поэтому крайне важно, чтобы на десятилетия вперед было обозначено значение каждого из институтов в системе госвласти, были обозначены социальные гарантии", - сказал он.

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