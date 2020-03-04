Минобороны заявило о невыполнении Турцией обязательств по Сирии

В чем обвиняют Анкару?

Турция в нарушение международного права перебросила в сирийский Идлиб свои подразделения, но на Западе никто этого не замечает, в среду заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает "ТВ Центр".

За время действия сочинских соглашений между Москвой и Анкарой о создании зоны деэскалации все официальные запросы России в ООН и западные страны остались без ответа. Зато в адрес Дамаска сыплются обвинения в якобы военных преступлениях, гуманитарной катастрофе и миллионных потоках беженцев в Идлиб. Они начались после того, как армия арабской республики смогла оттеснить боевиков от Алеппо и международной трассы.

В нашем оборонном ведомстве также отметили, что подписав сочинские соглашения, Турция взяла на себя обязанность по размежеванию и вытеснению террористов.

Ранее стало известно, что российская военная полиция в Сирии провела патрулирование населенного пункта Серакаб провинции Идлиб. Еще несколько дней назад за него шли бои между правительственной армией Арабской республики и боевиками, которых поддерживает Турция.

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