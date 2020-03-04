Появилось видео с места обрушения стены дома в Самаре

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия

В Самаре следователи выясняют причины обрушения стены двухэтажного жилого дома, которая упала на стоящий рядом частный дом. По последним данным, в нем находились около 10 человек, в том числе, четверо детей,

Две женщины оказались под завалами, их извлекли сотрудники МЧС. Одна из них госпитализирована. В больницы направлены и двое детей. В доме, от которого отделилась стена, на момент происшествия были 4 человека. Никто из них не пострадал. Первоначальная версия о взрыве бытового газа не подтвердилась, отмечают "Известия".

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